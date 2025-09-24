Turismo Varese vola alto Il vero traino è lo sport
Il turismo a Varese sta vivendo una fase di crescita costante e incoraggiante: una tendenza che emerge dai dati delle strutture ricettive extralberghiere del territorio relativi all’anno in corso. A fare il punto è l’associazione BB Varese, che cita i numeri del maggior operatore provinciale dell’extralberghiero, che gestisce una ventina di strutture situate nel centro di Varese. Da gennaio ad agosto 2025 il tasso di occupazione ha superato il 72%, segnando un netto aumento rispetto al 66,7% registrato nello stesso periodo del 2024. "Questo incremento - commenta il presidente dell’associazione Alfredo Dal Ferro - testimonia il forte appeal del territorio, che unisce la bellezza dei suoi laghi e montagne, un ricco patrimonio storico e artistico e un’offerta enogastronomica di alta qualità oltre ad eventi sportivi di spicco". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
