Turismo il Comune zittisce i ‘gufi’ Tassa di soggiorno | estate in linea col 2024

Rimini, 24 settembre 2025 – Non è stata un’estate memorabile. Ma nemmeno così negativa. Smentiti i ’gufi’ che parlavano di una stagione da profondo rosso. In attesa dei dati ufficiali (la Regione li darà a ottobre), a Palazzo Garampi hanno cominciato a fare due conti, lavorando sugli incassi della tassa di soggiorno. Numeri “utili per misurare le presenze turistiche – osserva l’amministrazione – Abbiamo passato quest’estate così, tra luglio e agosto, nel mezzo di una tempesta mediatica, nella quale tanti dicevano: in Italia è finito il turismo balneare. Assobalneari aveva parlato di un calo medio del 20 % nelle località italiane”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

