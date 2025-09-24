Turismo il 12 ottobre a Napoli 35 buyer internazionali

Buyer internazionali di alto livello scelgono Napoli. Saranno infatti 35 i professionisti del turismo provenienti da mercati strategici in Europa, America e Medio Oriente a partecipare a Live Napoli, il workshop B2B in programma il 12 ottobre al Centro Congressi della Stazione Marittima, promosso dall’Assessorato al Turismo con la sua Dmo. Dopo essere stati ospiti al TTG Travel Experience di Rimini (8-10 ottobre), i buyer arriveranno appositamente a Napoli per intercettare le potenzialita’ della destinazione e valutarne concretamente le opportunita’. L’appuntamento in citta’ rappresenta quindi il naturale proseguimento della strategia di internazionalizzazione attuata dall’Assessorato al Turismo, che mira a rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati esteri e a consolidare i rapporti con i segmenti a piu’ alto valore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it