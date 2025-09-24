Turismo alla BCC di Paestum l’incontro ‘Dove vanni i Turisti?

Tempo di lettura: 3 minuti " Dove vanno i turisti? ": è il titolo-interrogativo del nuovo incontro promosso da " Women at Work" in collaborazione con la BCC Capaccio Paestum Serino, in programma il prossimo giovedì 25 settembre 2025 alle ore 18:30 presso la Sala Mucciolo ( sede centrale della BCC, via Magna Graecia ). L'incontro vuole essere un'occasione di confronto per analizzare gli scenari internazionali in relazione all'offerta territoriale. Obiettivo è partire dall'analisi per implementare una visione strategica del turismo, fondata su pianificazione e gestione sostenibile. Relatore d'eccezione sarà il Dottore Ciro Campitiello, originario di Paestum e manager di un'importante multinazionale del settore, che porterà la propria esperienza in un ambito fortemente in evoluzione.

