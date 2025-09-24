Tumulti in aula | l’opposizione occupa i banchi della presidenza del Consiglio Regionale Cos’è successo
Milano, 24 settembre 2025 – Non si ha memoria di quando sia stata l’ultima volta, anzi non è neppure certo che un precedente ci sia. Sta di fatto che tra poche ore, alle 17.30 di oggi, il Consiglio regionale della Lombardia si riunirà per una seduta straordinaria che è stata convocata in piena notte – il comunicato ufficiale è stato diramato tre minuti dopo l’una – e sulla base dell’ articolo 66 del regolamento del Pirellone, quello che fa riferimento ad una casistica più unica che rara: “Tumulto in Aula”. "Qualora sorgano tumulti nell’Aula consiliare e riescano vani i richiami del presidente, questi – vi si legge – sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tumulti - aula
Il dress code e il poncho di Garibaldi, il cappello che interrompeva il dibattito in Aula, il voto elettronico, il tempo parlamentare e il record degli esponenti politici più veloci negli interventi: sono le curiosità dell' ottavo episodio dell’antologia del podcast 'La Sedut - X Vai su X
Il dress code e il poncho di Garibaldi, il cappello che interrompeva il dibattito in Aula, il voto elettronico, il tempo parlamentare e il record degli esponenti politici più veloci negli interventi: sono le curiosità dell' ottavo episodio dell’antologia del podcast 'La Sedut - facebook.com Vai su Facebook
“Tumulti in aula”: l’opposizione occupa i banchi della presidenza del Consiglio Regionale. Cos’è successo - Protesta straordinaria (ma pacifica) nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre da parte di alcuni consiglieri di centrosinistra per denunciare l’irrituale e incredibile accelerata assestata ... Riporta ilgiorno.it