Tumulti in aula | l’opposizione occupa i banchi della presidenza del Consiglio Regionale Cos’è successo

Milano, 24 settembre 2025 – Non si ha memoria di quando sia stata l’ultima volta, anzi non è neppure certo che un precedente ci sia. Sta di fatto che tra poche ore, alle 17.30 di oggi, il Consiglio regionale della Lombardia si riunirà per una seduta straordinaria che è stata convocata in piena notte – il comunicato ufficiale è stato diramato tre minuti dopo l’una – e sulla base dell’ articolo 66 del regolamento del Pirellone, quello che fa riferimento ad una casistica più unica che rara: “Tumulto in Aula”. "Qualora sorgano tumulti nell’Aula consiliare e riescano vani i richiami del presidente, questi – vi si legge – sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

