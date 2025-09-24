Tumori eredo-familiari | l’installazione artistica Legami Unici arriva nel cuore di Napoli

Tempo di lettura: 4 minuti È stata inaugurata oggi in Piazza San Pasquale l’installazioneLegami Unici” dell’artista bolognese Francesca Pasquali. L’opera rientra nell’ambito della campagna “Tumori eredo-familiari: conoscerli è il primo passo”, realizzata da AstraZeneca ed MSD con il patrocinio delle associazioni pazienti aBRCAdabra, Acto, Europa Donna, Europa Uomo, Fondazione Mutagens, Loto, Salute Donna, Salute Uomo per informare sul ruolo che le mutazioni genetiche possono avere nello sviluppo di alcune neoplasie. Tra il 5 e il 10% dei casi di tumore dipende infatti da specifiche mutazioni genetiche che possono essere trasmesse dai genitori ai figli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

