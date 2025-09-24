Tumori eredo-familiari l’installazione artistica Legami Unici arriva in Piazza San Pasquale
È stata inaugurata oggi in Piazza San Pasquale l’installazione “Legami Unici” dell’artista bolognese Francesca Pasquali. L’opera rientra nell’ambito della campagna “Tumori eredo-familiari: conoscerli è il primo passo”, realizzata da AstraZeneca ed MSD con il patrocinio delle associazioni pazienti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: tumori - eredo
#Repost di @fondazioneaiom Il tumore al seno può avere origine eredo-familiare: la causa più comune sono le mutazioni BRCA1 e BRCA2, che comportano una probabilità del 70% di sviluppare la malattia. Inoltre, queste varianti patogenetiche possono cau - facebook.com Vai su Facebook
Tumori eredo-familiari: oltre un milione di italiani a rischio, ma l’85% non lo sa - Più di 1,2 milioni di italiani convivono con una predisposizione genetica ai tumori, spesso senza saperlo. Segnala quotidianosanita.it