Tumori eredo-familiari l’installazione artistica Legami Unici arriva in Piazza San Pasquale

È stata inaugurata oggi in Piazza San Pasquale l’installazioneLegami Unici” dell’artista bolognese Francesca Pasquali. L’opera rientra nell’ambito della campagna “Tumori eredo-familiari: conoscerli è il primo passo”, realizzata da AstraZeneca ed MSD con il patrocinio delle associazioni pazienti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

tumori eredo familiari l8217installazioneTumori edera familiari, a Piazza San Pasquale esposta l'opera "Legami Unici" - È stata inaugurata oggi in Piazza San Pasquale l’installazione “Legami Unici” dell’artista bolognese Francesca Pasquali. Scrive ilmattino.it

Tumori eredo-familiari: oltre un milione di italiani a rischio, ma l’85% non lo sa - Più di 1,2 milioni di italiani convivono con una predisposizione genetica ai tumori, spesso senza saperlo. Segnala quotidianosanita.it

