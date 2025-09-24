Tumori del sangue AIL lancia la campagna Insieme si cura

Milano, 24 set. (askanews) - Settembre è il mese dedicato ai tumori del sangue e AIL - Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma - rinnova il proprio impegno per migliorare il benessere dei pazienti non soltanto attraverso un approccio strettamente medico e clinico ma soprattutto rispondendo ai loro bisogni psicologici e sociali. Così prende il via il progetto 'Insieme, si cura', una campagna di sensibilizzazione focalizzata sull'importanza della comunicazione medico-paziente e di un approccio integrato nella gestione delle neoplasie ematologiche. Si parte con 'Il momento della diagnosi: una conversazione tra emozioni e responsabilità'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumori del sangue, AIL lancia la campagna "Insieme si cura"

In questa notizia si parla di: tumori - sangue

Tumori del sangue dei bambini, al Sant’Orsola arriva la terapia con le Car-T: come funziona

UNARMA Puglia in prima linea per la salute dei Carabinieri: a Taranto screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del sangue

Tumori del sangue, inaugurato al Pascale il reparto di trapianto di cellule staminali

AIL Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. . Settembre è il mese dei tumori del sangue. Un momento per riflettere sull’importanza di una cura che non si limiti alle terapie, ma che accompagni la persona in ogni aspetto della sua vita. Con - facebook.com Vai su Facebook

Tumori del sangue, AIL lancia la campagna Insieme si cura; Settembre è il mese dei tumori del sangue, al via “Insieme, si cura” di Ail; Segui la stella.

Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue - Durante il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue AIL ha lanciato il progetto Insieme, si cura con un focus sul valore della comunicazione medico- Riporta msn.com

Tumori ematologici, comunicazione e approccio integrato sono vitali - Non solo diagnosi e terapie: oggi la cura è anche comunicazione efficace e un approccio multidisciplinare. Si legge su repubblica.it