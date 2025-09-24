Tua figlia rischia la galera Chiede soldi per aiutarla ex poliziotto finisce in manette
La Spezia, 24 settembre 2025 – Appena ha ricevuto la busta contenente i soldi precedentemente richiesti i carabinieri sono spuntati dal tinello dove si erano nascosti per seguire da vicino tutta l’operazione. E così per un ex appartenente alle forze dell’ordine in pensione è scattato l’arresto con l’accusa di truffa. Ieri A.P. (residente a Vezzano) è comparso in Tribunale assistito dall’avvocato Alessandro Silvestri e il giudice Mario De Bellis, pubblico ministero Alessandra Conforti, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma ai carabinieri di Vezzano Ligure. L’ex poliziotto è venuto a sapere di una recente denuncia di una giovane da parte dei carabinieri, si è così rivolto alla madre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
