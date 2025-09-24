Tu dammi 900 euro e in pensione ti faccio andare io | altro che trucchetto è tutto legale I Racimola il gruzzoletto e non lavorerai mai più
Pensione a 60 anni, una proposta concreta, ecco come fare tra riscatto degli anni universitari e nuovi benefici L a possibilità di andare in pensione a 60 anni ha riacceso il dibattito sul futuro previdenziale in Italia. In un contesto in cui i requisiti pensionistici si sono progressivamente allineati all’aumento dell’aspettativa di vita e alle rigidità dei conti pubblici, l’idea di anticipare l’uscita dal lavoro suscita grande interesse. La proposta riguarda principalmente i lavoratori del comparto scuola, offrendo loro un’alternativa al tradizionale percorso pensionistico. Secondo il DDL Bucalo, sostenuto dal sindacato Anief, i docenti, i dirigenti scolastici e il personale ATA potrebbero riscattare gli anni di laurea con un costo “light” di circa 900 euro per ogni anno di studio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
