Ad agosto era la juventinità ad infiammare i tifosi: i colpi di mercato, almeno gli ultimi, sono infatti arrivati in coda. A settembre, invece, c'è un flusso d'amore figlio anche di due grandi partite: la vittoria contro l'Inter e il pareggio contro il Borussia Dortmund. Due notti magiche, per come la squadra si è espressa. Per il modo in cui ha cercato a tutti i costi il risultato pieno, a prescindere dall'esito finale. In generale, però, la tendenza è la stessa da sempre: l'Allianz Stadium non tradisce praticamente mai.

TS – la risposta dello Stadium contro l'Atalanta