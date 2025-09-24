TS – la risposta dello Stadium contro l’Atalanta
2025-09-24 10:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Ad agosto era la juventinità ad infiammare i tifosi: i colpi di mercato, almeno gli ultimi, sono infatti arrivati in coda. A settembre, invece, c’è un flusso d’amore figlio anche di due grandi partite: la vittoria contro l’Inter e il pareggio contro il Borussia Dortmund. Due notti magiche, per come la squadra si è espressa. Per il modo in cui ha cercato a tutti i costi il risultato pieno, a prescindere dall’esito finale. In generale, però, la tendenza è la stessa da sempre: l’Allianz Stadium non tradisce praticamente mai. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
