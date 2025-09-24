Trumplandia contro Nazioni unite

C’è un uomo solo al comando, la sua cravatta è rossa, il suo nome è Donald Trump. Lui ha ragione su tutto, conclude guerre in modo seriale, riordina i commerci . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trumplandia contro Nazioni unite

Edizione del 24 settembre 2025; Colpa dei migranti, della bufala sul clima e dell’Onu «inutile».

L’attacco all’Onu e all’Europa “imbarazzante”, “l’invasione” di migranti e la “truffa green”: cos’ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite - Donald Trump, all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le “ parole vuote ” ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Onu: Trump contro tutti - Trump all’Assemblea Generale accusa l'Onu di “parole vuote” e di incoraggiare l’invasione dei paesi occidentali attraverso i migranti ... Come scrive ispionline.it