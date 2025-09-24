Trump | Ucraina può riconquistare territori occupati da Russia

Webmagazine24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Ucraina può riconquistare tutto il territorio occupato dalla Russia, i paesi della Nato dovrebbero abbattere gli aerei di Mosca che sconfinano. Donald Trump regala una giravolta a sorpresa a New York, a margine dell'assemblea generale dell'Onu, con dichiarazioni e post su Truth. L'inversione del presidente degli Stati Uniti è tanto evidente quanto sorprendente se . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - ucraina

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump

Ucraina Trump | Con sostegno Ue e Nato Kiev può riconquistare tutti i territori; Trump afferma che Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia se lo desidera rinunciando alla NATO e alla Crimea.

trump ucraina pu242 riconquistareTrump: "Ucraina può riconquistare territori occupati da Russia" - E dice sì alla Nato: 'Può abbattere aereo russi che sconfinano' ... Segnala adnkronos.com

trump ucraina pu242 riconquistareOra Trump dice che l’Ucraina potrebbe vincere la guerra - E riprendersi tutti i territori invasi dalla Russia: è l’ennesima volta che il presidente statunitense cambia idea sul tema ... ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Ucraina Pu242 Riconquistare