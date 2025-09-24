Trump scossa all' Europa | Green e migranti saranno morte dell?Ue siete invasi

È cominciato tutto con una risata generale, quando Donald Trump ha preso la parola ieri mattina all?Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell?ottantesimo anniversario della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump, scossa all'Europa: «Green e migranti saranno morte dell?Ue, siete invasi»

In questa notizia si parla di: trump - scossa

Sull'accordo Trump si è "mangiato" von der Leyen: l'affondo di Orban dà la scossa all'Ue

Omicidio di Charlie #Kirk, scossa l’America. Trump accusa, la Chiesa invoca dialogo contro la violenza politica - X Vai su X

La scossa alle ore 12 italiane è stata avvertita da gran parte della popolazione - facebook.com Vai su Facebook

Trump, scossa all'Europa: «Green e migranti saranno morte dell’Ue, siete invasi»; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: la rassegna stampa; Trump attacca l'Onu: Migranti e idee green saranno la morte dell'Europa.

Trump, scossa all'Europa: «Green e migranti saranno morte dell’Ue, siete invasi» - È cominciato tutto con una risata generale, quando Donald Trump ha preso la parola ieri mattina all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’ottantesimo anniversario ... Segnala ilmessaggero.it

L’EDICOLA, La Stampa: “Onu, il veleno di Trump”. Il Corriere: “Trump, attacco a Onu e Europa”. La Verità: “Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore” - “Trump, attacco a Onu e Europa” ( Il Corriere della Sera ). Riporta blitzquotidiano.it