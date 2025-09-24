Trump rassicura i leader arabi | no all’annessione israeliana della Cisgiordania

Sbircialanotizia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le stanze riservate dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno fatto da sfondo a una serie di colloqui che, in poche ore, hanno rimodellato il dibattito sul conflitto israelo-palestinese. Tra promesse ferme e tensioni crescenti, Donald Trump ha scelto di farsi garante di un equilibrio che appare sempre più precario. Un impegno inequivocabile da parte di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

trump rassicura i leader arabi no all8217annessione israeliana della cisgiordania

© Sbircialanotizia.it - Trump rassicura i leader arabi: no all’annessione israeliana della Cisgiordania

In questa notizia si parla di: trump - rassicura

Trump rassicura Zelensky: "Difesa comune dei cieli"

Trump e i lividi sulla mano, la Casa Bianca: «Comune insufficienza venosa». E lui rassicura: io il presidente più sano

Ucraina, Trump rassicura l'Europa: "Tregua e no alla cessione dei territori senza Kiev"

Crosetto: «Inviata fregata italiana in soccorso della Flotilla». Meloni: «Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità»; L’ultradestra contro il piano Witkoff. Netanyahu la rassicura con le colonie; Ferrari pronta a fronteggiare i possibili dazi Usa sulle auto europee.

trump rassicura leader arabiTrump ai leader arabi, Israele non annetterà Cisgiordania - Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

trump rassicura leader arabiOnu: promessa Trump a leader arabi, "non lascero' che Israele occupi Cisgiordania" (media) - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha promesso ai leader arabi, durante un incontro a margine ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Rassicura Leader Arabi