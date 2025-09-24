Le stanze riservate dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno fatto da sfondo a una serie di colloqui che, in poche ore, hanno rimodellato il dibattito sul conflitto israelo-palestinese. Tra promesse ferme e tensioni crescenti, Donald Trump ha scelto di farsi garante di un equilibrio che appare sempre più precario. Un impegno inequivocabile da parte di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Trump rassicura i leader arabi: no all’annessione israeliana della Cisgiordania