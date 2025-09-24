Trump più duro con Mosca ma l’obiettivo resta il negoziato Parola di Spannaus
A margine della sessione dell’Assemblea Generale al Palazzo di Vetro, il leader statunitense Donald Trump si è incontrato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rilasciando dopo l’incontro una serie di dichiarazioni in apparenza estremamente favorevoli all’Ucraina, e parallelamente piuttosto negative nei confronti di Mosca. Come leggere questa nuova direzione seguita da Trump? Formiche.net lo ha chiesto ad Andrew Spannaus, giornalista e docente universitario statunitense. Cosa c’è dietro a questo cambio di approccio di Trump nei confronti dell’Ucraina? È un mutamento reale, o è piuttosto un tatticismo? Negli ultimi mesi i cambiamenti di Trump sono stati più tattici che sostanziali. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: trump - duro
Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza. Trump: "Sarò molto duro su un’intesa"
‘’Siamo pronti’’. Dazi, duro attacco di Trump all’Europa: cosa succede ora
Armi a Kiev, ultimatum a Mosca: il pugno duro di Trump contro la Russia
Il discorso di Trump sul clima all’Onu è un duro colpo all’ambizione climatica globale - X Vai su X
Corriere della Sera. . Domenica, allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, Donald Trump ha avuto un breve scambio con Elon Musk, suo ex consigliere, segnando il primo contatto diretto dopo mesi di distanza seguiti a un duro scontro pubblico. Nel cor - facebook.com Vai su Facebook
Trump | Putin perde più gente di quella che uccide vicini a guerra mondiale.
Guerra in Ucraina, la strategia di Trump: “Vuole fermare i raid russi. Ma Mosca torna potenza” - Dietro l’incontro con Putin ci potrebbe anche essere un tentativo di allontanare la Russia dalla Cina e un avvertimento per tutti i ... quotidiano.net scrive
Ucraina, Trump: "Sanzioni europee a Mosca non sono abbastanza dure" - (LaPresse) Le sanzioni europee alla Russia non sono abbastanza dure: lo ha detto il presidente Usa Donald Trump ai reporter, rilanciando la ... Da stream24.ilsole24ore.com