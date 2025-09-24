Trump più duro con Mosca ma l’obiettivo resta il negoziato Parola di Spannaus

Formiche.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A margine della sessione dell’Assemblea Generale al Palazzo di Vetro, il leader statunitense Donald Trump si è incontrato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rilasciando dopo l’incontro una serie di dichiarazioni in apparenza estremamente favorevoli all’Ucraina, e parallelamente piuttosto negative nei confronti di Mosca. Come leggere questa nuova direzione seguita da Trump? Formiche.net lo ha chiesto ad Andrew Spannaus, giornalista e docente universitario statunitense. Cosa c’è dietro a questo cambio di approccio di Trump nei confronti dell’Ucraina? È un mutamento reale, o è piuttosto un tatticismo? Negli ultimi mesi i cambiamenti di Trump sono stati più tattici che sostanziali. 🔗 Leggi su Formiche.net

trump pi249 duro con mosca ma l8217obiettivo resta il negoziato parola di spannaus

© Formiche.net - Trump più duro con Mosca, ma l’obiettivo resta il negoziato. Parola di Spannaus

In questa notizia si parla di: trump - duro

Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza. Trump: "Sarò molto duro su un’intesa"

‘’Siamo pronti’’. Dazi, duro attacco di Trump all’Europa: cosa succede ora

Armi a Kiev, ultimatum a Mosca: il pugno duro di Trump contro la Russia

Trump | Putin perde più gente di quella che uccide vicini a guerra mondiale.

Guerra in Ucraina, la strategia di Trump: “Vuole fermare i raid russi. Ma Mosca torna potenza” - Dietro l’incontro con Putin ci potrebbe anche essere un tentativo di allontanare la Russia dalla Cina e un avvertimento per tutti i ... quotidiano.net scrive

trump pi249 duro moscaUcraina, Trump: "Sanzioni europee a Mosca non sono abbastanza dure" - (LaPresse) Le sanzioni europee alla Russia non sono abbastanza dure: lo ha detto il presidente Usa Donald Trump ai reporter, rilanciando la ... Da stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Pi249 Duro Mosca