Trump ora dice che l’Ucraina può conquistare pure la Russia

Non è facile riassumere in poche righe lo spettacolo andato in scena alle Nazioni Unite con il discorso di Donald Trump, in buona parte dedicato a inveire proprio contro l’Onu, responsabile di ogni male, dal malfunzionamento della scala mobile su cui era appena salito all’«invasione» di migranti nei paesi occidentali, per poi allargarsi alla crisi in Medio Oriente, su cui ha criticato la decisione di riconoscere lo stato palestinese, al cambiamento climatico, giudicato una truffa, al sindaco musulmano di Londra, considerato «terribile», agli ambientalisti che in America, ha detto, «vogliono uccidere tutte le mucche». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

