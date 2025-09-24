Trump nega il cambiamento climatico ma senza dati Smentito pure dall’Accademia delle Scienze Usa

Per Donald Trump il cambiamento climatico sarà anche " la più grande truffa mai perpetrata al mondo", come l'ha definita all' Assemblea dell'Onu di New York, peccato che proprio qualche giorno fa l' Accademia delle Scienze degli Stati Uniti abbia pubblicato un rapporto che dice esattamente il contrario. D'altronde basta guardare cosa accade appena fuori la Casa Bianca: nel 2024, negli Stati Uniti si sono verificati una trentina di disastri che hanno portato a 568 morti e danni per 182 miliardi di dollari. Sull'inquinamento, però, il tycoon punta il dito contro la Cina, dove le emissioni di anidride carbonica sono diminuite dell'1,6% su base annua nel primo trimestre del 2025, il primo calo dovuto all'energia pulita nonostante la crescente domanda, come analizzato da Carbon Brief.

Trump all’Onu: “Le temperature scendono e le pale eoliche arrugginiscono. Il cambiamento climatico è la più grande truffa al mondo” - Il presidente Usa ha attaccato le politiche green “troppo costose” che porteranno al fallimento di interi paesi. Si legge su quotidiano.net

Ambiente, Confeuro: “Trump preistorico e negazionista su cambiamento climatico - (ASI) “Ancora una volta Donald Trump si dimostra preistorico e negazionista di professione, deciso a riportare le lancette del tempo indietro di un secolo. Segnala agenziastampaitalia.it