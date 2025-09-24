Trump | L' Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell' Ue La Russia? Tigre di carta

"Dopo aver conosciuto e compreso a fondo la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia, e dopo aver visto i problemi economici che sta causando alla Russia, penso che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione europea, sia in una posizione tale da poter combattere e vincere, riconquistando tutto il proprio territorio nella sua forma originaria. Con tempo, pazienza e il supporto finanziario dell’Europa e, in particolare, della Nato, il ritorno ai confini originali da cui è iniziata questa guerra è un’opzione molto concreta. Perché no? La Russia combatte ormai da tre anni e mezzo una guerra che, se fosse davvero una potenza militare seria, avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

