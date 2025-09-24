Trump | I Paesi Nato dovrebbero abbattere jet Russia se invadono spazio aereo

Donald Trump torna a far parlare di sé con una dichiarazione che rischia di alimentare ulteriori tensioni tra Russia e Nato. Durante un incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine dell’ Assemblea generale dell’Onu, l’ex presidente americano ha detto chiaramente che i Paesi dell’Alleanza Atlantica dovrebbero “ abbattere i jet russi ” in caso di violazioni dello spazio aereo. Alla domanda diretta su come dovrebbero reagire i Paesi membri della Nato in caso di incursioni russe, Trump ha risposto con un secco “Sì”, lasciando intendere che la risposta armata è, a suo avviso, legittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

