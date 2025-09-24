Trump | I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli | Ucraina Rutte e von der Leyen | Pronti a reagire in caso di minaccia
Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump: Ucraina può riconquistare i territori, Paesi Nato abbattano jet russi che sconfinano - 31 russi sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione, mettendo l'Europa in stato di massima allerta
Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo». Poi a Zelensky: Paesi Nato abbattano jet Mosca - Quello di Donald Trump al Palazzo di Vetro di New York è stato molto più di un discorso.