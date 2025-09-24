Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli" | Ucraina, Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia"