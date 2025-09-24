Trump ha sgretolato il Palazzo di Vetro | perché l’Onu è debole

Lo show di Trump all’Onu sicuramente oggi sarà condannato da tutti i giornaloni mainstream (a partire da quelli antigovernativi nostrani) perché il presidente Usa ha toccato una serie di temi tabù per le anime belle della sinistra. A detta del Potus, l’Onu ha sostenuto l’immigrazione illegale con aiuti in denaro. L’invasione di clandestini in Europa . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump ha sgretolato il Palazzo di Vetro: perché l’Onu è debole

In questa notizia si parla di: trump - sgretolato

Charlie Kirk, ai funerali attese 200mila persone. Trump: «Celebriamo un grande uomo» - facebook.com Vai su Facebook

Trump: pronto a nuove sanzioni a Mosca. Bessent: Usa e Ue insieme per far collassare economia russa - Colpi di mortaio russi su Kupiansk, ferita una bambina di sei anni; Le reazioni ai dazi imposti da Trump all'Ue. Von der Leyen: «Subito contromisure». Palazzo Chigi: «Negoziare accordo equo»; Trump: Dai dazi un possibile dividendo per i meno abbienti.

Onu e Usa, separati in casa. E se il Palazzo di Vetro diventa un luogo ininfluente non è solo per colpa di Trump - L'hanno ribattezzata la Coppa del mondo della diplomazia, non fosse che la diplomazia è diventata un campionato di serie B nell'era dei rapporti internazionali regolati dalla ... Da ilmessaggero.it