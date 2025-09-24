Trump elogia Zelensky e incoraggia l’Ucraina | Può riconquistare i territori occupati Mosca è una tigre di carta
Donald Trump ha regalato un messaggio di speranza all’ Ucraina e l’ha fatto a margine dell’assemblea generale dell’Onu a New York. In alcune dichiarazioni e in post pubblicati su Truth social, il presidente americano ha detto di credere che Kiev possa riconquistare i territori occupati. Inoltre, ha sostenuto che i Paesi Nato dovrebbero abbattere i droni russi che sconfinano. “Dopo aver compreso in toto la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e dopo aver visto i problemi economici della Russia penso che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e di riconquistare tutta l’Ucraina nella sua forma originale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
