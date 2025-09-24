Trump e il Nobel | l’imperatore è nudo tendenzialmente folle e pure rumoroso

All’ONU Trump si autoproclama candidato al Nobel per la Pace: il mondo osserva, e trattiene a stento le risate. Nel teatrino sempre più grottesco della diplomazia internazionale, Donald Trump ha fatto il suo ingresso trionfale all’ONU come fosse il protagonista di un reality show in cerca di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace"

Netanyahu: ho candidato Trump al Nobel per la pace

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Altro che Trump, il Nobel per la pace datelo a Francesca Albanese - Di fronte a chi arma il genocidio e zittisce chi lo denuncia, non basta più indignarsi: il Nobel datelo ad Albanese, non a Trump. Secondo lanotiziagiornale.it

Trump, l’ex segretario alla Difesa Leon Panetta: «Sta bruciando le possibilità di avere il Nobel» - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha candidato Trump al premio Nobel per la pace «per il suo straordinario contributo al controllo degli armamenti, ai negoziati di pace, alla ... Come scrive ilmessaggero.it

