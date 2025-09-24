Trump e il Nobel | l’imperatore è nudo tendenzialmente folle e pure rumoroso
All'ONU Trump si autoproclama candidato al Nobel per la Pace: il mondo osserva, e trattiene a stento le risate. Nel teatrino sempre più grottesco della diplomazia internazionale, Donald Trump ha fatto il suo ingresso trionfale all'ONU come fosse il protagonista di un reality show in cerca di.
Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace"
Netanyahu: ho candidato Trump al Nobel per la pace
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Quindi oggi all'Onu Trump insulta il mondo, dice falsità e cattiverie, poi racconta ai leader internazionali che "tutti dicono che merito il Nobel per la pace". Un presidente USA come un zio rinco. Imbarazzante.
Vannacci sul Nobel a Trump: "Se lo hanno dato a Obama..."
Altro che Trump, il Nobel per la pace datelo a Francesca Albanese - Di fronte a chi arma il genocidio e zittisce chi lo denuncia, non basta più indignarsi: il Nobel datelo ad Albanese, non a Trump.
Trump, l'ex segretario alla Difesa Leon Panetta: «Sta bruciando le possibilità di avere il Nobel» - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha candidato Trump al premio Nobel per la pace «per il suo straordinario contributo al controllo degli armamenti, ai negoziati di pace, alla ...