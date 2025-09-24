Trump dopo le critiche all' Ue incontra Von der Leyen | Donna intelligente fa lavoro fantastico – Il video

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “E' onore essere con una donna così potente e intelligente, è diventata mia amica. Fa un lavoro fantastico nel gestire tante nazioni diverse.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'incontro con la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, all'Onu, a New York. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - dopo

Borsa, a Tokyo balzo dei titoli auto dopo l'accordo con Trump

Borsa, a Tokyo balzo dei titoli auto dopo l'accordo con Trump

Ceo Intel alla Casa Bianca dopo che Trump ne ha chiesto la testa

Trump dopo le critiche all’Ue incontra Von der Leyen: Donna intelligente, fa lavoro fantastico SOTT; Trump critica Onu, Hamas, Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green. Putin salvo pure stavolta; Trump all’Onu abbatte Green deal e Ue: «L’Europa paga le guerre contro di sé».

trump dopo critiche ueTrump dopo le critiche all'Ue incontra Von der Leyen: Donna intelligente, fa lavoro fantastico - jpg"; (Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025“E' ... Riporta affaritaliani.it

Trump dopo le critiche all'Ue incontra Von der Leyen: Donna intelligente, fa lavoro fantastico – Il video - (Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “E' onore essere con una donna così potente e intelligente, è diventata mia amica. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Dopo Critiche Ue