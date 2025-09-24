Trump dichiara gli Antifa terroristi Magistrati | Gravissimo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto per designare Antifa come organizzazione terroristica. Il termine, contrazione di “antifascista”, indica un movimento e una rete decentralizzata di militanti di estrema sinistra, che si identificano nell’anarchismo, nel socialismo e nel comunismo. La decisione ha fatto il giro del mondo dell’arco di poche ore: abbiamo chiesto un parere al presidente dell’Anpi provinciale di Bergamo, Mauro Magistrati. La notizia che Donald Trump abbia firmato un ordine esecutivo per dichiarare “Antifa” organizzazione terroristica – senza basi legali e prendendo di mira un soggetto che, in realtà, non esiste come organizzazione strutturata – è un fatto gravissimo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Trump dichiara gli Antifa terroristi, Magistrati: “Gravissimo”

In questa notizia si parla di: trump - dichiara

Trump non sarà affatto felice: Musk lancia l’America Party e dichiara guerra al sistema bipartitico

Usa, la Corte d'Appello dichiara "illegali" i dazi di Trump | Il presidente: "Faremo ricorso alla Corte Suprema"

Usa, giudice federale di Boston dichiara illegale il blocco di 2,2mld di fondi pubblici ad Harvard voluto da Trump: "violato I Emendamento"

Le dichiarazioni di Donald Trump contro l’uso del paracetamolo in gravidanza hanno suscitato allarme. Ma EMA, neuropsichiatri infantili e clinici italiani ribadiscono: nessuna evidenza scientifica dimostra un legame con l’autismo. L’autismo è un disturbo com - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Kirk, Trump dichiara gli Antifa "terroristi". Kimmel torna in onda su ABC #OmicidioKirk #Trump #Antifa #PoliticaUSA #CronacaNera #JimmyKimmel #ABC #Spettacolo #NotizieDelGiorno #USA - X Vai su X

Trump dichiara gli Antifa terroristi, Magistrati: “Gravissimo”; Omicidio Kirk, Trump dichiara gli Antifa terroristi. Kimmel torna in onda su ABC - Trump mette al bando le organizzazioni antifasciste di Antifa: Terroristi; Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica, cosa è e perché è nel mirino del tycoon (e non solo).

Cosa è Antifa, i nuovi terroristi per l'America di Trump - Una rete che non ha un leader né una base di militanti iscritti né ha una sede fisica. Si legge su huffingtonpost.it

Antifa considerati terroristi negli USA/ Cosa prevede e cosa implica il decreto firmato da Trump - Trump designa Antifa come "organizzazione terroristica": cosa implica il decreto firmato dal presidente statunitense ... Come scrive ilsussidiario.net