Trump | Dall' Onu ho ricevuto solo una scala mobile rotta e un gobbo che non funziona – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “Queste sono le due cose che ho ricevuto dalle Nazioni Unite. Una scala mobile difettosa e un gobbo difettoso. Grazie mille. E a proposito, ora funziona.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

