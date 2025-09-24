Trump contro la Ue e l’Onu

Nell’"età dell’oro" degli Stati Uniti – così battezzata dal suo fondatore – nemmeno le scale mobili e i teleprompter riconoscono il carisma di Donald Trump. "Un gobbo difettoso e scale pericolose, questo ho avuto dall’Onu", comizia a braccio il tycoon davanti a una platea attonita che ascolta ’hit’ abusate. Tipo: "L’Onu è inutile, l’Europa è imbarazzante, il patto sul clima è una truffa" per "uccidere le mucche". Sparate contro tutto e tutti, tra le quali ogni presente prova a salvare il salvabile per carità o utilità (anche se è dura). Eccolo The Donald, assertivo sul pulpito del Palazzo di Vetro simbolo del multilateralismo sgradito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

