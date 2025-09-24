Trump contro il sindaco di Londra Sadiq Khan replica | Razzista misogino e islamofobo

(Adnkronos) – Sadiq Khan ha definito Donald Trump "razzista, sessista, misogino e islamofobo" dopo che il presidente degli Stati Uniti, dal palco delle Nazioni Unite, ha criticato l'operato del "terribile" sindaco di Londra, sostenendo che la capitale britannica stia dirigendosi verso l'applicazione della sharia. "Non intendiamo degnare i suoi commenti agghiaccianti e intolleranti di una . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Usa, Mamdani vince primarie dem per candidarsi sindaco di New York col 56%, Trump minaccia di togliergli cittadinanza e arrestarlo

La paura di Trump per Zohran Mamdani: «Non voglio un comunista sindaco di New York»

“Guardo Londra, dove avete un sindaco terribile, davvero terribile, e la città è cambiata così tanto, è cambiata davvero tanto. Ora vogliono introdurre la Sharia”. (Trump ieri nel suo discorso all’ONU) - X Vai su X

(Adnkronos) - “Lo aspettiamo a braccia aperte, specialmente se scappa da Trump. Quando vuole andar via, lo aspettiamo". Così all'Adnkronos il sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino, a proposito della sospensione sulla rete Abc del programma di Jimmy Ki - facebook.com Vai su Facebook

