Trump cambia linea sull’Ucraina | Può vincere e riconquistare il territorio perso

Donald Trump cambia completamente rotta sulla guerra in Ucraina. Al termine di un’ora di incontro con Volodymyr Zelensky a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, il presidente statunitense ha scritto su Truth Social un lungo post in cui afferma: «Dopo aver compreso a fondo la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia, e visto i problemi economici che sta causando a Mosca, penso che l’Ucraina, con il supporto dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e VINCERE, riprendendo tutta l’Ucraina nella sua forma originaria». Poco più di un mese fa, quando si è tenuto il vertice in Alaska con Putin, Trump parlava apertamente di cambio dei confini e della possibilità per Kyiv di cedere la Crimea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

