Trump arriva all’Onu ma la scala mobile si blocca subito costretto a salire a piedi La Casa Bianca | Volevano umiliarlo?

L’ Onu fa luce sulla questione dello stop della scala mobile al Palazzo di Vetro all’arrivo del presidente Donald Trump. “Il presidente, accompagnato dalla first lady Melania e dal resto della delegazione, è arrivato questa mattina alle Nazioni Unite ed è entrato dall’ingresso riservato ai delegati avvicinandosi alla scala mobile – fa sapere il portavoce Onu Stephane Dujarric – Nel tentativo di documentare il loro arrivo, un operatore video della delegazione statunitense è salito sulla scala mobile prima del presidente e della first lady e mentre loro salivano i primi gradini la scala mobile si è fermata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump arriva all’Onu ma la scala mobile si blocca subito, costretto a salire a piedi. La Casa Bianca: “Volevano umiliarlo?”

