Trump all’Onu la faccia feroce per coprire le fragilità dell’America

Il discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite ha visto il presidente statunitense fare su molti fronti la faccia feroce, mostrare forza e assertività, attaccare la stessa istituzione multilaterale dal cui scranno ha parlato. Una dimostrazione di forza che cela, però, il timore per la fragilità intrinseca dell’egemonia della superpotenza Trump contro tutti allOnu. Molti gli affondi: Trump ha attaccato le nazioni che accolgono gli immigrati, dichiarando che “l’Europa è in guai seri” perché invasa dagli immigrati clandestini, attaccando le politiche climatiche, denunciando la paralisi dell’Onu, affondando contro tutti sul fronte della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

