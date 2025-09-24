C’è stato un momento, mentre sedevo ad ascoltare le parole di Donald Trump risuonare nel foro dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui la mia rabbia cessò. Al suo posto, un brivido gelido, la ragione tradita dal capogiro. Non era l’indignazione standard per la retorica da venditore di automobili usata per la geopolitica. Era la visione completa e coprente del nulla. Il vuoto di un ordine mondiale scricchiolante e il vuoto di uno emergente che lotta per nascere. Ma il contrasto era ancora più evidente perché tutto questo accadeva mentre la Global Sumud Flotilla era, ed è sempre più, sotto attacco da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump all’Onu etichetta la Ue come ‘imbarazzante’: e se avesse toccato un nervo scoperto?