Trump all’Onu etichetta la Ue come ‘imbarazzante’ | e se avesse toccato un nervo scoperto?
C’è stato un momento, mentre sedevo ad ascoltare le parole di Donald Trump risuonare nel foro dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui la mia rabbia cessò. Al suo posto, un brivido gelido, la ragione tradita dal capogiro. Non era l’indignazione standard per la retorica da venditore di automobili usata per la geopolitica. Era la visione completa e coprente del nulla. Il vuoto di un ordine mondiale scricchiolante e il vuoto di uno emergente che lotta per nascere. Ma il contrasto era ancora più evidente perché tutto questo accadeva mentre la Global Sumud Flotilla era, ed è sempre più, sotto attacco da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Trump minaccia l'Ue: senza l'impegno a investire 600 miliardi di dollari negli Usa dazi al 35% - Trump ha parlato alla Cnbc dello stato attuale dei mercati negli Stati Uniti, ma è stato interrogato su un impegno sugli investimenti preso nell'accordo commerciale Ue- Riporta it.euronews.com
Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15% - Stati Uniti e Unione europea hanno raggiunto un accordo quadro sui dazi, nella giornata in cui il leader Usa Donald Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si sono incontrati ... Scrive tg24.sky.it