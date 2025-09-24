Trump all’Onu abbatte Green deal e Ue | L’Europa paga le guerre contro di sé

Laverita.info | 24 set 2025

Al Palazzo di vetro, il tycoon spara a zero verso tutti: «Se Putin non farà un accordo, imporremo dazi. Le Nazioni Unite sostengono l’immigrazione illegale. Rinnovabili inutili, il climate change è una truffa». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump all’Onu abbatte Green deal e Ue: «L’Europa paga le guerre contro di sé»

