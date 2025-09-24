Trump ai leader arabi | Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania
(Adnkronos) – Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà a Benjamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. E’ quanto riporta oggi Politico citando sei fonti informate dell’incontro che il presidente americano ha avuto, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, con i leader dei Paesi arabi. Due fonti spiegano che Trump è stato “fermo” sul . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: trump - leader
Leader europei, 'bene Trump sulla pace, premere su Mosca'
Fox, 'Trump sta sentendo Zelensky e i leader europei'
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Trump promette ai leader arabi che Israele non annetterà la Cisgiordania - facebook.com Vai su Facebook
Nel podcast di oggi con @luigispinola : - Trump all’ONU: stop immediato alla guerra a Gaza, e incontra i leader arabi. Sale la tensione tra Israele e Egitto e Giordania. - Liberato l’attivista Alaa Abdel Fattah in Egitto @battgirl74 @CostanzaSpocci raiplaysound.i - X Vai su X
Trump ai leader arabi, Israele non annetterà Cisgiordania - Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Onu: promessa Trump a leader arabi, "non lascero' che Israele occupi Cisgiordania" (media) - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha promesso ai leader arabi, durante un incontro a margine ... Segnala ilsole24ore.com