(Adnkronos) – Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà a Benjamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. E’ quanto riporta oggi Politico citando sei fonti informate dell’incontro che il presidente americano ha avuto, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, con i leader dei Paesi arabi. Due fonti spiegano che Trump è stato “fermo” sul . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump ai leader arabi: “Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania”