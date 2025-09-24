Truffano anziana in trasferta Denunciati due salernitani dalla Polizia di Stato

Fingendosi Carabinieri truffano un’anziana: denunciati due 40enni del salernitano, recuperati gioielli in oro. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato due 40enni del salernitano, con precedenti di polizia, anche specifici, per truffa aggravata. In particolare, gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno controllato, in prossimità dello svincolo di Capodichino, due persone a bordo di un’autovettura, all’interno della quale hanno rinvenuto un sacchetto contenente diversi gioielli in oro. Dagli accertamenti di eseguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che i prevenuti, utilizzando la tecnica del “falso Carabiniere”, avevano sottratto i monili ad un’anziana donna della provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

"Tuo figlio è nei guai, ci vogliono soldi per evitare il carcere". Finti carabinieri truffano anziana di Comune di Ottati. A Radio Alfa, l'appello in diretta del sindaco Elio Guadagno. "State in guardia" Ascolta - facebook.com Vai su Facebook

