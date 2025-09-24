Truffa del finto maresciallo | anziano perde tutti i suoi risparmi
Ha creduto di parlare con un maresciallo dei carabinieri, ma dall’altra parte della cornetta c’era un truffatore. Vittima dell’ennesimo raggiro telefonico un 66enne residente a Sauris, che tra l’11 e il 23 settembre ha perso la somma di 40mila euro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha ricevuto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
