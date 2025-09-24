Truffa con credenziali rubate e prestito a nome della suocera | nei guai donna di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura della Repubblica di Benevento ha chiuso le indagini nei confronti di R. D. R., 46 anni, residente in città, indagata per presunte condotte truffaldine. L’avviso è stato firmato dal sostituto procuratore Giulio Barbato e notificato all’indagata, difesa dall’avvocato Gerardo Giorgione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe stipulato nel giugno 2023 un contratto tramite procedura telematica, utilizzando credenziali non proprie presso un esercizio commerciale di Benevento. Un anno prima, nel marzo 2022, avrebbe inoltre ottenuto un finanziamento intestandolo alla suocera, fornendo false generalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

