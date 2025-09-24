Trovato morto a 21 anni in un sacco a Spoleto il ricordo del datore di lavoro di Obi | Gentile e corretto

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chi l'ha visto? il ricordo del datore di lavoro di Bala Sagor, detto Obi, il 21enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi a Spoleto: "Era una persona dall’animo buono, sempre gentile e corretto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”

Accertamenti dei carabinieri. Trovato morto a 35 anni. Il magistrato dispone l’autopsia

Trovato morto a 21 anni in un sacco a Spoleto, il ricordo del datore di lavoro di Obi: Gentile e corretto; Cadavere trovato a Spoleto: è Obi, il ragazzo di 21 anni scomparso giovedì scorso; Spoleto: cadavere mutilato di Bala Sagor (detto Obi) trovato in un sacco nero della spazzatura.

trovato morto 21 anniTrovato morto a 21 anni in un sacco a Spoleto, il ricordo del datore di lavoro di Obi: “Gentile e corretto” - il ricordo del datore di lavoro di Bala Sagor, detto Obi, il 21enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi a Spoleto: "Era una persona ... fanpage.it scrive

trovato morto 21 anniRagazzo di 21 anni ucciso e fatto a pezzi, spunta una testimone: «Quella bici ci ha insospettiti». Cosa è emerso - La periferia di Spoleto è stata sconvolta nella serata di lunedì dal ritrovamento del corpo smembrato di un giovane, abbandonato in un sacco di plastica in un terreno vicino ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Morto 21 Anni