Trovato morto a 21 anni in un sacco a Spoleto il ricordo del datore di lavoro di Obi | Gentile e corretto

A Chi l'ha visto? il ricordo del datore di lavoro di Bala Sagor, detto Obi, il 21enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi a Spoleto: "Era una persona dall’animo buono, sempre gentile e corretto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trovato morto a 21 anni in un sacco a Spoleto, il ricordo del datore di lavoro di Obi: “Gentile e corretto” - il ricordo del datore di lavoro di Bala Sagor, detto Obi, il 21enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi a Spoleto: "Era una persona ... fanpage.it scrive

Ragazzo di 21 anni ucciso e fatto a pezzi, spunta una testimone: «Quella bici ci ha insospettiti». Cosa è emerso - La periferia di Spoleto è stata sconvolta nella serata di lunedì dal ritrovamento del corpo smembrato di un giovane, abbandonato in un sacco di plastica in un terreno vicino ... Lo riporta leggo.it