Trovato il corpo di Cinzia Pinna L' imprenditore del vino ha confessato l' omicidio
Ha ammesso le proprie responsabilità Emanuele Ragnedda, 41 anni, noto imprenditore vinicolo di Arzachena, finito al centro delle indagini per la scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni originaria di Castelsardo di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni. Secondo quanto trapelato da fonti investigative, Ragnedda avrebbe confessato l’omicidio nel corso di un lungo interrogatorio avvenuto presso la caserma dei carabinieri, alla presenza del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso. L'uomo non solo avrebbe ammesso il delitto, ma avrebbe anche fornito indicazioni precise sul luogo in cui era stato nascosto il corpo della giovane donna, ritrovato poi in un terreno vicino alla casa dell'imprenditore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
