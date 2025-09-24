Trovato il corpo di Cinzia Pinna | Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio

Il corpo della 33enne Cinzia Pinna, che era scomparsa la sera dell’11 settembre, è stato rinvenuto all’interno di un casolare di proprietà di Emanuele Ragnedda: l’imprenditore vinicolo di Arzachena, fermato dai carabinieri mentre tentava di fuggire in barca, avrebbe confessato l’omicidio della donna durante il lungo interrogatorio in caserma. Pinna, di Castelsardo, era stata vista l’ultima volta in un locale di Palau proprio insieme a Ragnedda e a un altro uomo, un giardiniere milanese di 26 anni, indagato per occultamento di cadavere. Le indagini avevano appurato che la donna prima di sparire nel nulla era salita a bordo di un’auto, probabilmente appartenente a Ragnedda, figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, noti in Sardegna per la produzione di vino d’eccellenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

