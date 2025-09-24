Trovato il corpo di Cinzia Pinna | Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio
Il corpo della 33enne Cinzia Pinna, che era scomparsa la sera dell’11 settembre, è stato rinvenuto all’interno di un casolare di proprietà di Emanuele Ragnedda: l’imprenditore vinicolo di Arzachena, fermato dai carabinieri mentre tentava di fuggire in barca, avrebbe confessato l’omicidio della donna durante il lungo interrogatorio in caserma. Pinna, di Castelsardo, era stata vista l’ultima volta in un locale di Palau proprio insieme a Ragnedda e a un altro uomo, un giardiniere milanese di 26 anni, indagato per occultamento di cadavere. Le indagini avevano appurato che la donna prima di sparire nel nulla era salita a bordo di un’auto, probabilmente appartenente a Ragnedda, figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, noti in Sardegna per la produzione di vino d’eccellenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: trovato - corpo
Il corpo trovato all’alba. Uccisa con una pietra o da un camion. I due misteri custoditi dal bosco
Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare
Svolta nel giallo dell’incendio a Sesto: il corpo trovato non è del giovane inquilino, ma di un 60enne
È stato trovato il corpo di una donna tedesca travolta dalla piena di un torrente in provincia di Alessandria - X Vai su X
Il corpo è stato trovato e recuperato dopo 6 giorni di ricerche durante la perlustrazione a bordo di un gommone di uno dei vasconi di contenimento in una ex cava - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa di Cinzia Pinna, il noto imprenditore del vino ha confessato: trovato il corpo; Cinzia Pinna, Ragnedda confessa l'omicidio: il corpo della donna trovato nel suo casolare. Un 26enne indagato per occultamento di cadavere; Trovato il corpo di Cinzia Pinna nella tenuta di Emanuele Ragnedda.
Scomparsa di Cinzia Pinna, trovato il corpo della donna. Confessa l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda - L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Ragnedda che è indagato come un 26enne milanese ... vanityfair.it scrive
Cinzia Pinna, Ragnedda confessa l'omicidio: il corpo della donna trovato nel suo casolare. Un 26enne indagato per occultamento di cadavere - C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Come scrive ilmessaggero.it