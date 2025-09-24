Trovata morta nel letto via al processo per il marito I fratelli di lei | ora dignità per Daniela Video
Bologna, 24 settembre 2025 – “Non ci diamo pace. Finalmente è iniziato questo processo, che speriamo porti giustizia e renda la giusta dignità a nostra sorella”. Antonio e Angela Gaiani (video) erano in aula questa mattina per assistere alla prima udienza del processo che vede imputato per omicidio il loro ex cognato Leonardo Magri, difeso dall’avvocato Ermanno Corso, accusato di aver ucciso sua moglie Daniela Gaiani (58 anni di Cento), simulando poi un suicidio, la notte del 5 settembre 2021, nella loro casa di Castello d’Argile, in provincia di Bologna. “Siamo convintissimi che non sia stato un suicidio ”, sono le parole di Antonio Gaiani, a cui fa eco la sorella Angela: "Questo non è il nostro parere, ma il frutto delle perizie effettuate nel corso delle indagini, che convergono tutte verso un marito assassino”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trovata - morta
Trovata morta sul sentiero, caccia al ‘pirata’. Le ultime ore prima della fine: la notte in un b&b
Trovata morta nel bosco, le ultime ore dell’ex estetista. Bimbo e compagno: la vita di Franka Ludwig a Montorsoli
Melina Frattolin trovata morta: cosa emerge dall’autopsia
Giudice trovata morta, serve una ulteriore indagine: il pool di esperti chiede 30 giorni per ultimare gli accertamenti sul corpo - “E' un caso delicato, dobbiamo svolgere una ulteriore indagine”. Così il professor Vittorio Fineschi, incaricato di svolgere la nuova aut - facebook.com Vai su Facebook
#Latina, 63enne trovata morta in casa: fermata una donna - X Vai su X
Trovata morta nel letto, via al processo per il marito. I fratelli di lei: ora dignità per Daniela / Video; Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa. Pm: “È omicidio”; Antonietta Rocco accoltellata e uccisa in casa: trovata nel letto in un bagno di sangue. Si indaga per omicidio, giallo sul movente.
Antonietta Rocco accoltellata e uccisa in casa: trovata nel letto in un bagno di sangue. Si indaga per omicidio, giallo sul movente - Antonietta Rocco, 63 anni, è stata accoltellata e trovata morta in una pozza di sangue nel suo letto nell'appartamento dove viveva in via Muzio Scevola, nel ... msn.com scrive
Latina, donna trovata morta in casa in via Muzio Scevola: indagini in corso su possibile omicidio - Rinvenuto il corpo senza vita di una 73enne a Latina, la donna giaceva sul letto con macchie di sangue che indicavano una possibile morte violenta ... Da ilquotidianodellazio.it