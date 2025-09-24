Trovata morta nel letto via al processo per il marito I fratelli di lei | ora dignità per Daniela Video

Bologna, 24 settembre 2025 – “Non ci diamo pace. Finalmente è iniziato questo processo, che speriamo porti giustizia e renda la giusta dignità a nostra sorella”. Antonio e Angela Gaiani (video) erano in aula questa mattina per assistere alla prima udienza del processo che vede imputato per omicidio il loro ex cognato Leonardo Magri, difeso dall’avvocato Ermanno Corso, accusato di aver ucciso sua moglie Daniela Gaiani (58 anni di Cento), simulando poi un suicidio, la notte del 5 settembre 2021, nella loro casa di Castello d’Argile, in provincia di Bologna. “Siamo convintissimi che non sia stato un suicidio ”, sono le parole di Antonio Gaiani, a cui fa eco la sorella Angela: "Questo non è il nostro parere, ma il frutto delle perizie effettuate nel corso delle indagini, che convergono tutte verso un marito assassino”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

