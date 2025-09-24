Troppi furti ai Postamat niente più prelievi di notte in otto comuni dell'Avellinese
Poste Italiane ha deciso la chiusura notturna degli sportelli Postamat in 8 comuni contro i furti con la tecnica della "marmotta": esplosivo per scardinare gli erogatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: troppi - furti
Surreale a Salerno, denuncia “troppi immigrati e troppi furti” in tv: pochi minuti dopo rapina un anziano
L’Osteria Senz’Oste rischia di chiudere, troppi furti nel locale dove i clienti si servono da soli: «Colpa dei giovani: pensano che non serva lavorare»
L'osteria senza oste verso la chiusura: troppi furti
Ancora emergenza furti ad #Aversa, rubata e poi ritrovata l'auto di una edicolante: "Non si vive più, troppi furti vicino ospedale" - facebook.com Vai su Facebook
Le castagne di Canepina, un tesoro troppo prezioso: multe salate per evitare furti e raccolti rovinati https://ift.tt/v7SJwDe https://ift.tt/YFKXRBo - X Vai su X
Troppi furti ai Postamat, niente più prelievi di notte in otto comuni dell’Avellinese - Poste Italiane ha deciso la chiusura notturna degli sportelli Postamat in 8 comuni contro i furti con la tecnica della "marmotta": esplosivo ... Secondo fanpage.it
Troppe rapine, chiusura temporanea Postamat in otto comuni irpini - Troppe e ripetute rapine: così la direzione provinciale di Poste Italiane di Avellino decide di chiudere temporaneamente gli sportelli Postamat in otto piccoli comuni: ... Segnala msn.com