Troppi bar e gelaterie a Prati | il municipio I chiede aiuto al Campidoglio

Quanti sono i negozi che vendono panini, quanti i bar e le gelaterie presenti nelle strade di Roma? Non è una domanda retorica. È piuttosto un interrogativo che si sta ponendo il Municipio I. Un quesito legittimo da cui dipende la decisione di vietare, o meno, l’apertura di ulteriori attività.Lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it