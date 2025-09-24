Troppe rapine chiusura notturna di bancomat di alcune poste irpine

Tempo di lettura: < 1 minuto I bancomat di otto uffici postali della provincia di Avellino resteranno disattivati durante le ore notturne, d alle 19:00 alle 8:30. Le sedi interessate dal provvedimento sono quelle di Aquilonia, Carife, Casalbore, Conza della Campania, Lacedonia, Montaguto, Savignano Irpino e Scampitella. La decisione, di carattere temporaneo, è stata adottata in via precauzionale a seguito di recenti tentativi di furto registrati nella zona. Poste Italiane ribadisce il proprio impegno nella tutela della sicurezza, adottando sistemi di videosorveglianza di ultima generazione e dispositivi di protezione avanzati in tutte le sue sedi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

