Triathlon a Weihai l’ultimo appuntamento delle World Series

La stagione internazionale del triathlon non ha la minima intenzione di rallentare. Il calendario ci propone, infatti, una importantissima tappa nel corso del fine settimana in arrivo. Stiamo parlando delle gare previste a Weihai (Cina) delle World Triathlon Series 2025. Per l’Italia saranno al via Bianca Seregni, Ilaria Zane e Verena Steinhauser.  La tappa di Weihai si disputerà venerdì 26 settembre alle ore 09:00 con la gara donne e alle 11:45 con quella uomini. Si tratta della penultima prova della stagione del circuito mondiale di World Triathlon Championship Series dopo Abu Dhabi, Yokohama, Alghero, Amburgo, French Riviera e Karlovy Vary. 🔗 Leggi su Oasport.it

