Trevor contro GTA 6 | l’inaspettata confessione di Steven Ogg la voce del personaggio

Dostoevskij o GTA 6? Un accostamento che nessuno si sarebbe aspettato, eppure è proprio questo il fulcro dell' inaspettata dichiarazione di Steven Ogg, l'attore che ha prestato la voce e il volto all'iconico Trevor Philips in Grand Theft Auto 5. In una recente intervista, Ogg ha spiazzato fan e giornalisti confessando la sua totale indifferenza nei confronti dell'attesissimo GTA 6. " Non provo assolutamente nulla ", ha dichiarato senza mezzi termini, aggiungendo di non essere un giocatore e di non aver mai provato un videogioco in vita sua. La confessione, ha generato un'ondata di stupore e incredulità.

