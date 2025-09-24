Treviso turiste in ritardo forzano il gate per raggiungere l'aereo | 2mila euro di multa a testa

Le passeggere sono arrivate allo scalo intorno alle 12:50, con appena cinque minuti di margine rispetto alla partenza prevista alle 12:55. Dopo aver superato i controlli di sicurezza, si sono trovate davanti al gate chiuso: hanno tentato di accedere direttamente alla pista, violando una porta dotata di allarme e videosorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

E’ successo all’aeroporto Canova di Treviso. Parapiglia prima all’imbarco poi nel piazzale, sanzione di oltre duemila euro. Due turiste francesi fermate e multate dal personale Aertre e dalla Polaria. - facebook.com Vai su Facebook

