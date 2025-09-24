Trevisani critico sulla Juventus | A Verona squadra schiacciata e con poco gioco Tudor? Ci ha messo anche del suo con questi errori

Trevisani critica i bianconeri dopo il match di Verona: la Juventus subisce troppe ripartenze e le scelte di Tudor sono rivedibili. Un passo indietro preoccupante, segnato da problematiche che si ripetono. È questa la lettura, decisamente critica, offerta dal giornalista e opinionista  Riccardo Trevisani. Intervenuto a  Sportmediaset, ha analizzato senza mezzi termini il momento della  Juventus  dopo il deludente pareggio in casa dell’ Hellas Verona, sottolineando come la prestazione del  Bentegodi  abbia fatto riemergere vecchi difetti che sembravano superati. Trevisani Juve: l’analisi delle criticità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

trevisani critico juventus veronaTrevisani: "Alla Juventus si stanno ripetendo le problematiche. Tudor ha sbagliato i cambi a Verona" - Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così della Juventus: "Le cose si stanno ripetendo, le problematiche si stanno ripetendo, le ripartenze si stanno subendo, ... Si legge su tuttojuve.com

