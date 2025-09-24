Trevisani critico sulla Juventus | A Verona squadra schiacciata e con poco gioco Tudor? Ci ha messo anche del suo con questi errori

Trevisani critica i bianconeri dopo il match di Verona: la Juventus subisce troppe ripartenze e le scelte di Tudor sono rivedibili. Un passo indietro preoccupante, segnato da problematiche che si ripetono. È questa la lettura, decisamente critica, offerta dal giornalista e opinionista Riccardo Trevisani. Intervenuto a Sportmediaset, ha analizzato senza mezzi termini il momento della Juventus dopo il deludente pareggio in casa dell’ Hellas Verona, sottolineando come la prestazione del Bentegodi abbia fatto riemergere vecchi difetti che sembravano superati. Trevisani Juve: l’analisi delle criticità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Trevisani critico sulla Juventus: «A Verona squadra schiacciata e con poco gioco. Tudor? Ci ha messo anche del suo con questi errori»

In questa notizia si parla di: trevisani - critico

Trevisani critico su Lang: “Soldi buttati. Avrei preso un italiano a metà prezzo” - X Vai su X

? Riccardo #Trevisani critica il rigore assegnato in #Bologna-#Genoa: “È una vergogna” - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: «L'anno scorso la Juve era crollata ma...»; Trevisani: «Tudor non ha più del 30% di essere confermato»; Trevisani: «Samp non aveva Messi e Neymar. La Juve ringrazi lui».

Trevisani: "Alla Juventus si stanno ripetendo le problematiche. Tudor ha sbagliato i cambi a Verona" - Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così della Juventus: "Le cose si stanno ripetendo, le problematiche si stanno ripetendo, le ripartenze si stanno subendo, ... Si legge su tuttojuve.com

Trevisani difende Marcus Thuram: "State demonizzando due fratelli che si vogliono bene" - A Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato la situazione in casa Inter, soffermandosi sulle critiche rivolte a Marcus Thuram dopo Juventus- Secondo tuttojuve.com