Treni in Campania De Luca presenta linea Aversa-Piscinola | Da Regione 100 mln

"Consegniamo il primo di dieci treni nuovi per la linea Aversa-Piscinola che ridurranno i tempi di percorrenza della tratta e garantiranno maggiore sicurezza grazie al sistema di telecamere interne. Un investimento di 100 milioni frutto di un lavoro enorme di programmazione e guardiamo con soddisfazione al lavoro fatto". Queste le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha presentato alla stazione di Piscinola il primo dei dieci treni acquistati dall'EAV per la tratta metropolitana Aversa – Piscinola. Presente il presidente EAV Umberto De Gregorio

